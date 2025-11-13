Obligados a ganar

Las selecciones de fútbol de Panamá y Guatemala se enfrentan en la penúltima fecha de la eliminatoria de Concacaf con el mismo objetivo: sumar de a tres para mejorar sus posibilidades de clasificar de manera directa al Mundial de Norteamérica FIFA 2026.

El choque, correspondiente a la fecha 5 del Grupo A de la eliminatoria, se celebrará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como “El Trébol”, en suelo chapín, desde las 9:00 p.m. (hora en Panamá).

Podría decirse que el conjunto canalero, segundo de grupo con 6 puntos, sale como el favorito y más necesitado por la victoria sobre los guatemaltecos (terceros con 5 puntos), pero solo un punto de diferencia los separa y todo resultado que no sea un triunfo, complicaría el panorama a cualquiera de los dos.

Claro, dependiente de lo que haga el líder de la llave, Surinam (6 puntos), que se mide también hoy (5:00 p.m.) a El Salvador, colero con 3 unidades. El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los panameños en el Rommel Fernández.

Esta fase tres (y final) de la eliminatoria de Concacaf se divide en tres grupos (A, B y C), donde los ganadores de cada grupo se llevan el billete directo al Mundial y los mejores dos equipos irán a un torneo internacional de repesca.

Estados Unidos, Canadá y México no participan en la contienda por estar ya estar clasificados como anfitriones.