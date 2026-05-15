$!Ocho yeguas van por el Clásico APROTURF

La potranca tresañera perteneciente al Chestnut Hill Stable, Aradia intentará conquistar su segundo clásico del año el domingo 17 de mayo cuando reaparezca en el Clásico Asociación Panameña de Propietarios del Turf -APROTURF- en la octava carrera de la programación dominical en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Aradia con su jinete habitual Yonis Lasso intentará quitarle el cetro a Signature Dame, campeona de este clásico en el 2025. Llega en calidad de favorita a esta prueba clásica en honor al inversionista y propietario de equinos Víctor Hung. La hija de Preservationist vuelve al ruedo por tercera vez de forma consecutiva en la distancia de 7 furlongs (1,400 metros).

Esta tresañera en su última carrera tuvo inconvenientes en los primeros tramos de la competencia, pero logró recuperarse para amansar su primer clásico del año del 2026.

Acompañan a Aradia en esta interesante carrera Campbell’s Work, Ataviada, Sol Tan Bonita, Como Tú, La Regente, Signature Dame y Klint Colors, estas dos últimas yeguas participaron en la pasada edición. Todas estas yeguas importadas tratarán de llevarse la bolsa de $24,200 premio de este clásico en su séptima versión y que tiene como hora de partida, las 5:55 p.m.

Será una tarde dominical de mucho entretenimiento donde rinden homenaje a varios Stud pertenecientes a este gremio hípico. Mientras en la tarde sabatina han programado nueve hándicaps, desde las 3:00 p.m. Hay un acumulado del 5 y 6 de $53,437.87 a partir de la segunda carrera de la programación.

Durante esta jornada se espera la aparición de uno de los posibles inscritos al Clásico Presidente (del 7 de junio), hablamos de Arrepinchoso que participará en la segunda versión del hándicap Promoción 1984 del Colegio San Agustín evento a desarrollarse en la cuarta carrera de la programación.

Por otro lado, se han presentado los siguientes retiros para la programación sabatina: Segunda carrera la #2 Golden Lady, en la tercera #2 Andros #4 Silencio Criminal y en la 4ta. Pana Man.