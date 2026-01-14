Ofner celebra antes de tiempo y cae eliminado en la clasificación de Australia

El austriaco Sebastian Ofner pasó de la euforia a la resignación en cuestión de minutos este miércoles al celebrar antes de tiempo la victoria en la clasificación del Abierto de Australia, para finalmente perder en el super tie-break ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.

Ofner y Basavareddy se habían repartido los dos primeros sets (6-4 y 4-6) en Melbourne Park, lo que llevó el partido a un superdesempate en el tercer set (7-6, 13/11).

El austriaco, ex número 37 del mundo, se adelantó 6-1 y, cuando sumó otro punto para ponerse 7-1 arriba, levantó los brazos en señal de celebración y caminó hacia la red en aparente triunfo pensando que el partido se definía con un tie-break clásico.

Entonces el juez de silla le informó que el reglamento marcaba la disputa de un super tie-break, por lo que se tenía que llegar a diez puntos.

Descolocado, Ofner perdió ocho de los siguientes nueve puntos y finalmente el desempate por 13-11.

"Sabía que todavía quedaba tiempo... En un superdesempate siempre tienes una oportunidad, así que seguí creyendo", dijo Basavareddy.

"Lo vi ponerse un poco tenso, pero las pelotas ya estaban bastante gastadas, así que cada peloteo era una guerra y ese fue mi enfoque principal: poner la mayor cantidad posible de pelotas en juego", añadió.

La victoria del estadounidense le dio el pase a un duelo de la última ronda de la clasificación contra el británico George Loffhagen. El ganador entrará en el cuadro principal del primer Grand Slam del año.