Optimismo va creciendo

Los convocados para jugar con la Selección de fútbol de Panamá el Mundial FIFA 2026, cumplieron ayer el segundo día de prácticas en grupo, esta vez, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, ubicado en Burunga, Arraiján.

Ya para la tarde, la delegación, incluido el cuerpo técnico, visitó las esclusas del Canal de Panamá, en Cocolí, para tomase la foto oficial rumbo a la Copa Mundial, que inicia el 11 de junio.

Uno que se sumó fue Adalberto Carrasquilla, quien está lesionado, pero a través de redes sociales compartió un mensaje de tranquilidad.

“Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100 por ciento y llegar más fuertes que nunca. Gracias”, indicó el jugador.

El equipo se entrenará hoy por la mañana, en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, en Juan Díaz, mismo escenario de sesiones el pasado martes, para luego, en la tarde, emprender el viaje a Brasil, y ultimar su preparación para el partido amistoso ante la pentacampeona.

El domingo, Brasil jugará un amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, para despedirse de su afición antes de viajar a Nueva Jersey, EEUU, donde establecerá su base de operaciones mundialista.