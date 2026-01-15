Orlando Magic gana 118-111 a Memphis Grizzlies en partido de NBA en Berlín

Orlando Magic logró su 23ª victoria de la temporada y afianzó su sexto lugar en la Conferencia Este de la NBA al dominar 118-111 a Memphis Grizzlies, en un partido deslocalizado a Berlín.La capital alemana albergó por primera vez un duelo de la liga de básquet más prestigiosa del mundo y allí los Magic se repusieron a un inicio de partido catastrófico, en el que llegaron a estar veinte puntos abajo en el marcador.El alemán Franz Wagner brilló en casa, con 18 puntos y 9 rebotes, liderando la reacción del equipo de Florida, aunque el máximo anotador de su equipo en el partido fue Paolo Banchero (26 puntos 13 rebotes).Con este triunfo, Orlando pisa los talones a los Sixers, quintos de la Conferencia Este.A pesar de los 30 puntos logrados por Jaren Jackson, Memphis registra su 23ª derrota de la temporada y es décimo de la Conferencia Oeste.Las miradas también se dirigieron este jueves a la grada del pabellón de Berlín, con figuras del deporte alemán asistiendo al partido como el entrenador de fútbol Jürgen Klopp, los futbolistas Mats Hummels y Thomas Müller o el basquetbolista Dirk Nowitzki, entre otros.Los dos equipos volverán a verse las caras el domingo en Londres, en otro duelo de la minigira que la NBA viene realizando en Europa en los últimos años.