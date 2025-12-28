Ousmane Dembélé cierra 2025 como el mejor jugador en los Globe Soccer Awards

El futbolista Ousmane Dembélé ha concluido el 2025 ganando el premio al mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards. Este reconocimiento llega después de un año excepcional para el francés, tanto a nivel individual como colectivo.

A lo largo de la temporada, Dembélé ha demostrado un rendimiento sobresaliente, destacándose por su habilidad, constancia y contribución decisiva en los momentos clave de su equipo.

Con este premio, el futbolista reafirma su estatus como uno de los jugadores más destacados del momento y cierra un 2025 que quedará marcado en su carrera como uno de los años más completos.