Países Bajos niega el visado a la estrella rusa de la gimnasia Melnikova

La estrella rusa de la gimnasia artística Angelina Melnikova, proclamada campeona de Europa en agosto, no participará en los Campeonatos del Mundo de Róterdam después de que le fuera denegada su solicitud de visado, anunció el martes la federación rusa.

Este Mundial es clasificatorio para Los Angeles 2028, por lo que la federación rusa anunció su intención de dirigirse al Comité Olímpico Internacional y a la Federación Internacional de Gimnasia para "pedirles que evalúen la situación actual y su impacto en el respeto de la igualdad de oportunidades en la clasificación olímpica".

El caso de Melnikova no es único. Las autoridades neerlandesas también denegaron el visado a Viktoria Listúnova y Anna Kalmykova, mientras que otros cinco gimnastas están a la espera de una decisión, a cuatro días del inicio del Mundial (17 al 25 de octubre).

La federación rusa denunció que esta medida está destinada a apartar a los gimnastas rusos de la lucha por las medallas y supone una "discriminación directa" contra sus atletas.

Melnikova, multimedallista a nivel europeo, mundial y olímpico, ganó la competición por equipos, el concurso completo individual y el salto de potro en el Campeonato de Europa disputado en agosto en Zagreb.

La deportista de 26 años compitió entonces bajo bandera neutral debido a las sanciones adoptadas por los organismos deportivos internacionales contra Rusia a raíz de la guerra en Ucrania.

Melnikova y otros integrantes del equipo ruso recibieron el visado de las autoridades croatas apenas tres días antes del inicio de la competición, tras haberla rechazado inicialmente, y varios deportistas rusos se vieron privados de competir al no obtener los permisos.