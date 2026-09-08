Palmeiras por magia y Liga de Quito por revancha en reencuentro en la Libertadores

Desplazado por el Flamengo del liderato del Brasileirão, el Palmeiras busca recuperar su magia este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el ecuatoriano Liga de Quito, rival que asume esta serie con sed de venganza.

Ya se enfrentaron el año pasado en la Libertadores, en las semifinales, y el equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira salió airoso con un milagro en casa.

Todavía resuena el eco de la promesa que hizo Ferreira de cara a la vuelta del cruce de la temporada anterior en Sao Paulo, tras una derrota 3-0 del cuadro brasileño en la ida en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito: "Creo que algo mágico va a pasar".

Así fue. El Verdão, en una noche de fantasía, goleó 4-0 para remontar como anfitrión.

Uno de los grandes favoritos del torneo continental, el conjunto paulista comenzará en esta ocasión como local en el Nubank Parque, con pitazo inicial a las a las 19H00 locales (22H00 GMT).

Cerrará la próxima semana a domicilio en la desafiante altitud de la ciudad capital de Ecuador.

- Ambición en tres frentes -

Un empate 0-0 con el Botafogo, combinado con un triunfo 1-0 como visitante del Flamengo ante el Remo, le costó el domingo al Palmeiras el primer lugar de la liga brasileña.

El Fla se colocó en punta con 54 puntos en 26 fechas, una unidad por delante del Verdão.

Sin embargo, cuando las críticas arrecian, Ferreira lanzó una nueva promesa: los suyos seguirán en la pelea en todos los frentes.

"No vamos a abandonar ninguna competición, ni el Brasileirão, ni la Libertadores, ni la Copa de Brasil. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para disputar las tres e intentar ganar las tres", declaró el técnico de 47 años en conferencia de prensa.

"Nunca en un espacio de tiempo tan corto el Palmeiras festejó tanto (...). Aprovechen el momento", agregó Ferreira, quien ha ganado desde su llegada en 2020 dos campeonatos ligueros y dos de la Libertadores, entre otros títulos.

Cuenta con un poderoso plantel, aunque acaba de perder al extremo Allan, traspasado al Manchester City.

Tuvo, en contraste, una buena noticia con la renovación del delantero argentino José Manuel "Flaco" López hasta 2030.

López ha sido su jugador más destacado en esta temporada, con ocho goles y cuatro asistencias en la liga brasileña, tres tantos y cuatro asistencias en la Libertadores y otras cuatro anotaciones en la Copa de Brasil.

- Refuerzo copero -

Liga de Quito eliminó a otro equipo brasileño en los octavos de final de la actual Libertadores, el Mirassol.

Se impuso 5-4 en tanda de tiros desde el punto penal, tras un doble empate en la eliminatoria.

El viernes, los Albos derrotaron 3-1 a Técnico Universitario en el campeonato ecuatoriano.

Han tenido dificultades en la liga local, quintos, a años luz de distancia del líder Independiente del Valle (26 puntos de diferencia en la tabla), pero entraron al hexagonal final.

"Me voy satisfecho con el funcionamiento del equipo", dijo su entrenador, el argentino Gustavo Álvarez, aunque destacó que "siempre hay aspectos que corregir".

Y si de mejorar se trata, la plantilla fue reforzada con vistas a la recta final de la Libertadores.

Fichado procedente del Querétaro mexicano, el mediocampista argentino Lucas "Tití" Rodríguez estrenó titularidad con Liga en el partido contra Técnico Universitario y marcó su primer gol.

El ganador de esta eliminatoria chocará en semifinales con el triunfador del cruce entre el Fluminense brasileño y el Platense argentino.