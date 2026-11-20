El derecho mundialista Alams Rodríguez caminó en gran forma y Noah Araúz produjo 3 anotaciones, suficientes para que Panamá sacara un triunfo de 7 carreras por 1 sobre Puerto Rico en su debut del Premundial U12 que se puso en marcha esta mañana en la Academia IPL en Guerra, República Dominicana.

Rodríguez trabajó 5.0 entradas con 4 aislados imparables, con una carrera que fue limpia, sin boletos y 4 abanicados para llevarse el triunfo, poniendo a Panamá en una buena posición para pensar en avanzar a la Súper Ronda.

Noah Araúz dio de 4-3 con tres remolques para comandar el ataque de Panamá ante los boricuas.

Panamá hizo 7 carreras en la alta de la segunda entrada con 7 imparables y jugando sin errores. Puerto Rico hizo 1 en la baja de la primera para cerrar su producción, sumando 4 hits y 4 errores.

Los mejores al bate por Panamá fueron Noah Araúz de 4-3, Alams Rodríguez de 1-1 con 2 remolques, Nelson Robledo de 3-1, Kendrick Salina de 3-1 y Armando Stanziola de 3-1.

Gana el partido Alams Rodríguez y Carlos Pérez trabaja la sexta para finalizar el partido, sin carreras, con un hit y 3 ponchados. Para mañana sábado, Panamá se mide a Perú, a las 1:30 p.m.

FUENTE: Prensa Fedebeis.