$!Panamá con gran gala a la gimnasia

La primera edición de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026, con el apoyo el Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG), abrió ayer por todo lo alto en la sede del evento, la Arena Roberto Durán, ubicada en la ciudad deportiva Irving Saladino de Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

La delegación panameña cuenta con 390 atletas de las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá Centro. En total, participarán 1,750 atletas de 111 clubes de Gimnasia de 22 países del Continente Americano. Las competencias comprenden desde hoy, jueves 16, hasta el domingo 20 de julio, en horario de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. (jueves y viernes); el sábado de 8:00 a.m. a 6:25 p.m. y el domingo de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; y la Ceremonia de Clausura será el domingo 20 de julio desde las 4:00 p.m. en adelante. Los boletos de entrada se comercializan a través de la plataforma ticketpluspty.

Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, indicó que, si Panamá logra ser la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029, tratarían de albergar los “test events” (eventos juveniles) de la UPAG durante 2028, que serían los clasificatorios a los Panamericanos 2029.