Panamá conocerá a sus mundialistas

Thomas Christiansen, DT de la Selección Mayor de Panamá, estará anunciando el listado oficial de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo martes 26 de mayo, a las 10:00 a.m., en una presentación especial en las afueras del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en el área de Balboa, Ancón.

En el acto, Christiansen estará revelando los nombres de los 26 jugadores que representarán a Panamá en la esperada competición.

Panamá se prepara para su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio cuando se mida en el estreno del Grupo L frente al seleccionado de Ghana, en un encuentro a disputarse en el Toronto Stadium, en Canadá.

Pero antes, el onceno nacional estará disputando tres partidos de preparación previo a su viaje a su campamento en Ontario, Canadá.

La programación previa tiene a Panamá enfrentándose de visita a su similar de Brasil, el próximo 31 de mayo, luego recibe en casa en su despedida a República Dominicana, el 3 de junio, y cierra su preparación, el 7 de junio con un duelo ante Bosnia y Herzegovina, en St. Louis, Missouri.

Programación

La Selección Nacional iniciará su concentración oficial el próximo domingo 24 de mayo en un hotel de la localidad.

Para la concentración, se contará con un grupo inicial de 29 jugadores que serán elegibles para formar parte de la convocatoria oficial.

Ya para el martes 26 de mayo, el DT Christiansen estará anunciando en rueda de prensa en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá los nombres de los 26 jugadores que estarán representando a Panamá en el Mundial.

Los tres jugadores que no sean incluidos en la lista final se mantendrán en la concentración como reservas.

Trabajos individuales

Como parte inicial de los trabajos, este lunes 18 de mayo arrancarán una serie de trabajos individualizados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga.

Estos trabajos individualizados serán del lunes 18 al viernes 22 con los jugadores que designe el cuerpo técnico sin acceso al público, ni los medios de comunicación.