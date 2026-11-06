Panamá debuta ante Puerto Rico en el Mundial U23 de Nicaragua

El equipo de Panamá abre su participación jugando ante su par de Puerto Rico esta tarde desde las 3:30 p.m. en su primer partido del Campeonato Mundial de Béisbol U23 de WBSC que se celebrará en tres estadios de Nicaragua, con 12 naciones.

El partido lo abre el lanzador derecho chiricano Andrés Silvera que fuera firmado por los Piratas de Pittsburgh y se convirtió en agente libre este invierno, tras terminar su etapa laboral con los Bucaneros.

Para el compromiso de esta tarde a jugarse en el estadio Soberanía de la capital pinolera Panamá estará utilizando los servicios del receptor profesional Eduardo Tait, de los Gemelos de Minnesota y del campo corto Ryan Burrowes de las Medias Blancas de Chicago, ambos prospectos del sistema de ligas menores.

Este es el Line Up presentado para el día de hoy viernes:

1. Marcelino Alonso: CF.

2. Luis Sánchez: B

3. Ryan Burrowes: SS

4. Eduardo Tait: C

5. Juan Diego Alonso: RF

6. Carlos González: DH

7. Mauricio Pierre: LF

8. Edwin Hidalgo: 1B

9. Héctor Rayo: 2B

10. Andrés Silvera: L

El panameño Eduardo Tait fue parte de la foto oficial de la presentación del trofeo junto a otros 11 jugadores que representan cada uno a los países participantes del torneo.