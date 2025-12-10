$!Panamá en Ayacucho

La delegación de Panamá cerró su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con 36 medallas: siete de oro, 8 de plata y 21 de bronce, con 17 países en competencia. El conjunto panameño repitió el noveno lugar en la medallería.

En comparación con los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, donde los atletas panameños consiguieron 33 medallas con 168 atletas y 11 países en competencia: cinco de oro, ocho de plata y 20 de bronce. En esta ocasión, con 112 atletas (56 menos que en la edición anterior y sin atletas como Atheyna Bylon, Gianna Woodruff y Emily Santos), se consiguieron un mayor número de preseas.

El deporte que mayor cantidad de medallas consiguió fue la gimnasia artística con seis preseas: tres de oro (equipo femenino, individual general y salto femenino), dos de plata (barras asimétricas y suelo) y una de bronce (viga de equilibrio).