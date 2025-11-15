Panamá, enfocada en su ‘final’ ante El Salvador

La selección mayor de fútbol de Panamá realizó este sábado 15 de noviembre una nueva sesión de práctica con miras al último partido de eliminatoria mundialista de Concacaf, ante la escuadra de El Salvador.Durante la tarde y bajo la lluvia, el grupo completó su segundo día ejercicios con la mirada del cuerpo técnico en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES, en Juan Díaz, tras su regreso a casa, luego de vencer 3-2 al conjunto de Guatemala, en Guatemala, el pasado jueves; triunfo que mantiene a la ‘Sele’ con la esperanza de clasificar directo al Mundial 2026. El lateral derecho Michael Amir Murillo fue liberado de la concentración del equipo, debido a molestias musculares y habría viajado de regreso a Francia para reintegrarse al Olympique de Marseille, club donde milita.