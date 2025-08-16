Panamá escoge a sus guerreros para la Copa Latina y el FIBA AmeriCup 2025

Trevor Gaskins, Luis Rodríguez, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Ezequiel Bell, Gil Atencio, Joshua Lemon, Aarón Gedeón, Roberto Armstrong, Jonathan Salazar, Anthony Hall y Sebastián Bósquez conforman la Selección Nacional Mayor que representará al país en la Copa Latina, que se jugará en la Arena Roberto Durán del domingo 17 al martes 19 de agosto; y en el FIBA AmeriCup 2025, que se disputará del viernes 22 al domingo 31 en Managua, Nicaragua, anunció la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA).

El cuerpo técnico estará encabezado por el argentino Gonzalo García. Lo acompañan Imanol Hernández Cané, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe como asistentes; Manuel Álvarez, preparador físico; Gilberto Llerena, doctor; Grerys Soto y Johana Ortega, fisioterapeutas; Alex Del Rosario, utilero; y Jamaal Levy como Team Leader.

Agenda de la Copa Latina

La Copa Latina iniciará este domingo 17 de agosto desde las 5:30 p.m., cuando Brasil enfrente a Uruguay en el primer partido. A las 8:00 p.m., Panamá debutará frente a Argentina en la jornada inaugural.

El lunes 18, Argentina se medirá a Brasil a las 6:30 p.m., seguido por el encuentro entre Uruguay y Panamá a las 9:00 p.m. Finalmente, el martes 19 se disputará la última fecha con los choques Uruguay vs. Argentina (6:30 p.m.) y Brasil vs. Panamá (9:00 p.m.).

Rumbo al FIBA AmeriCup 2025

Estos partidos amistosos servirán de preparación para el FIBA AmeriCup 2025, que arrancará la próxima semana en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

En la fase de grupos, Brasil y Uruguay integran el Grupo A junto a Bahamas y Estados Unidos. Panamá forma parte del Grupo B, donde enfrentará a Canadá, Puerto Rico y Venezuela. En tanto, Argentina lidera el Grupo C, acompañado por Colombia, República Dominicana y la selección anfitriona de Nicaragua.