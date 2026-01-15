Panamá estará en la ronda inaugural del Premier12

Panamá, al ocupar el octavo lugar del Ranking Mundial de Béisbol Masculino de la WBSC (World Baseball Softball Confederation - Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol), al 31 de diciembre de 2025, tiene asegurado su participación en la Ronda de Apertura del torneo Premier12 WBSC 2027.

En un comunicado, la WBSC anunció 19 de los 20 programas de béisbol masculino que dirán presente en este certamen, 12 de manera directa y los equipos clasificados del 13 al 18 del ranking y dos Comodines, que jugarán los Torneos Clasificatorios previos, para definir a los otros cuatro participantes en la Fase de Grupos.

En su cuarta edición, el Premier12 WBSC contará con un nuevo formato, ampliado a 16 selecciones nacionales: los tradicionales doce (12) mejores equipos del ranking, acompañados por cuatro novenas, que saldrán de dos torneos de clasificación, que se jugarán en 2026.

China será sede de uno de los dos Torneos Clasificatorios de cuatro equipos, en el Centro Internacional de Béisbol y Sóftbol en Zhongshan (provincia de Guangdong), del 26 al 29 de noviembre de 2026. La WBSC informó que anunciará pronto el anfitrión del segundo torneo de clasificación.

Japón, Chinese Taipéi, EE.UU., Corea del Sur, Venezuela, México, Puerto Rico, Panamá, Países Bajos, Cuba, Australia y República Dominicana son los 12 mejores equipos del Ranking Mundial, que estarán en Ronda de Apertura.

En tanto, siete de los ocho equipos que participarán en los torneos clasificatorios, que determinarán a los cuatro equipos: Colombia (n.° 13 del mundo), Italia (n.° 14), Chequia (n.° 15), Nicaragua (n.° 16), China (n.° 17), Alemania (n.° 18) y Gran Bretaña (n.° 19).

El vigésimo equipo será Canadá (n.° 20 del mundo) o un comodín si el anfitrión del segundo torneo clasificatorio está fuera del Top 20.