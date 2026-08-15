Panamá estrena su primera categoría monomarca de automovilismo

El automovilismo panameño sumará una nueva categoría a su calendario. Este 22 de agosto debutará oficialmente ProSpec Series by Changan, la primera categoría monomarca del país, durante la cuarta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá en Autódromo Panamá.

La competencia contará con 16 vehículos idénticos, una condición que busca colocar el talento, la preparación y la destreza de los pilotos como los principales factores para luchar por la victoria.

La nueva categoría reunirá a competidores de distintas edades, nacionalidades y niveles de experiencia, incluyendo representación femenina. Entre ellos estarán pilotos como Paola Castañedas e Ian León, quien dará el salto de las pistas de karting a las competencias de circuito.

Castañedas destacó la importancia de abrir espacios para más mujeres dentro del automovilismo y recordó que existen oportunidades no solo como pilotos, sino también en áreas como ingeniería, equipos, creación de contenido y otras profesiones vinculadas al deporte motor.

La jornada también incluirá las categorías Gran Turismo y Súper Turismo, además de una participación especial de Street Legal, para completar una programación dirigida a los aficionados de la velocidad.

Las puertas del Autódromo Panamá abrirán a las 2:00 p.m. y el primer hit está programado para las 3:00 p.m. Habrá boletos, combos especiales y transporte desde Ciudad de Panamá, Arraiján, Chitré y Santiago.

Con este debut, Panamá se convierte en el tercer país de Centroamérica en contar con una iniciativa de este tipo respaldada por Changan.