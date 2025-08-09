Panamá inicia competencias en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Con la participación del atleta Patrick Taylor, en la disciplina de Tiro Deportivo, modalidad Escopeta y la prueba de Skeet, la delegación deportiva de Panamá debutó este sábado 9 de agosto en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, conocidos como “Asu 2025”, en Asunción, Paraguay.



Estaban 75 platos en disputa. El panameño registró 22 puntos de 25 posibles en la primera ronda, 21 puntos en la segunda ronda y 20 puntos en la tercera, acumulando un total de 63/75 puntos y ubicándose en la cuarta posición parcial al término del primer día de la Fase Clasificatoria, entre ocho competidores.

Mañana domingo, a las 6:30 am (hora de Panamá), intervendrá en el segundo día de la Fase Clasificatoria, buscando quedar entre los seis primeros lugares y avanzar así a la final de la prueba.

La final se realizaría este mismo domingo 10 de agosto a las 10:00 am.