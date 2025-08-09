Panamá inicia competencias en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Con la participación del atleta Patrick Taylor, en la disciplina de Tiro Deportivo, modalidad Escopeta y la prueba de Skeet, la delegación deportiva de Panamá debutó este sábado 9 de agosto en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, conocidos como 'Asu 2025', en Asunción, Paraguay.<br /><br />Estaban 75 platos en disputa. El panameño registró 22 puntos de 25 posibles en la primera ronda, 21 puntos en la segunda ronda y 20 puntos en la tercera, acumulando un total de 63/75 puntos y ubicándose en la cuarta posición parcial al término del primer día de la Fase Clasificatoria, entre ocho competidores.Mañana domingo, a las 6:30 am (hora de Panamá), intervendrá en el segundo día de la Fase Clasificatoria, buscando quedar entre los seis primeros lugares y avanzar así a la final de la prueba.La final se realizaría este mismo domingo 10 de agosto a las 10:00 am.