Panamá inicia preparación para buscar su boleto al Mundial U12 de béisbol

La Preselección Nacional U12 de Béisbol inició este miércoles sus entrenamientos con miras al Premundial de la categoría, que se disputará del 20 al 27 de noviembre en República Dominicana y entregará cuatro cupos al Mundial U12 de 2027, en Taiwán.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que los nacionales competirán en el torneo junto a Argentina, Brasil, Cuba, Curazao, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana.

El equipo comenzó su preparación en la Academia Mariano Rivera, donde los jugadores recibieron un mensaje de bienvenida y motivación del manager panameño Elpidio Pinto. Posteriormente, realizaron trabajos por posiciones, incluidos ejercicios con los lanzadores y evaluaciones de las habilidades de los jugadores de cuadro.

Pinto dejó claro que el objetivo va más allá de conseguir la clasificación al Mundial.

“Tenemos un reto por delante, no es solo buscar un pase al Mundial es ir a jugar una final en Dominicana y luego clasificarnos al Mundial, tenemos en mente ganar, hemos estado en varios procesos y sabemos lo que nos falta para llegar a esa final anhelada”, dijo.

El cuerpo técnico tiene previsto realizar dos jornadas de entrenamiento al día durante la preparación, debido al tiempo disponible antes del torneo.

“Vamos a ir por la clasificación, tenemos un buen cuerpo técnico, vamos a trabajar dos jornadas al día, el tiempo apremia y queremos llegar en buen estado físico al torneo”, señaló Pinto.

Los entrenamientos continuarán este jueves desde las 9:00 a.m. en la Academia Mariano Rivera.