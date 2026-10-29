Panamá lista para la Serie Hípica del Caribe

A escasas cinco semanas para la celebración de la Serie Hípica del Caribe, Panamá culminará este domingo la selección de su nómina de equinos al torneo, definiendo la totalidad de ejemplares a las seis carreras de la justa regional.

Contingente panameño

Un total de 15 ejemplares se encuentran ya nominados, participando en la Copa Velocidad Daddy King, Yellowstone y Leader Of The Band.

Las potrancas Living Legacy, Learning To Fly y Tamara la Bella verán acción en la Copa Dama del Caribe, en tanto que para Copa Confraternidad, versión machos, Dandy Del Peligro, Cyrano y El Experto.

En el Clásico Internacional del Caribe nuestros colores patrios los defenderá en la primera línea el Triple Coronado Indian Music, junto a Silencio Criminal y Mente Brillante.

Por su parte, Wonder Lady, la Triple Coronada Jaque Doble y Noche De Cumbia medirán fuerzas ante sus rivales en la Copa Confraternidad, edición hembras, mientras que para la tanda de este domingo en el HPR se correrá el Clásico Independencia, prueba donde clasifican tres importados a la Copa Invitacional.

La Serie Hípica del Caribe 2026 se celebrará en el Hipódromo Camarero de San Juan, Puerto Rico, el sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

Aunque a la fecha no se conoce la fecha de evaluación y salida de los ejemplares a Puerto Rico, se anunció una reunión para el próximo lunes, para aprobar el viaje de los ejemplares.