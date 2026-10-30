Panamá quiere ser histórico en Dakar

El ‘Team Panamá’ juvenil llega a los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 como una selección de atletas que aporta frescura al deporte nacional. Muchos de ellos, con una importante trayectoria, mientras otros, son figuras emergentes deseosas de probar sus habilidades.

De los 18 atletas que componen la delegación, 17 ya tuvieron experiencia este año en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 (en abril pasado), siendo incluso medallistas. La representación canalera competirá en ocho (de los 25) deportes: taekwondo, futsal (equipo de 10 jugadores), atletismo, natación (2), esgrima, judo, gimnasia y boxeo. Dakar 2026, en Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, reunirá a más de 2,500 jóvenes deportistas de todo el mundo en una celebración que por primera vez en la historia tiene a África como sede de un evento olímpico.

“Creo que la preparación que han tenido nos permite tener mucha ilusión, no solo de cara a estos juegos, sino también al crecimiento en las carreras de estos atletas y buscaremos ayudar a que ellos sigan adquiriendo su forma competitiva y darnos muchas alegrías en el futuro”, señaló la presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young.

En tanto, Raúl Antadillas, atleta de natación, que junto a la boxeadora Lia Córdoba, fue designado como uno de los abanderados de la delegación panameña, tras una reciente votación realizada durante la Asamblea General Ordinaria del COP, aseguró que en Dakar 2026 buscará “vivir el momento” y “dar lo mejor de mí”.