Panamá rechaza ser un saco de boxeo para sus rivales en el Mundial, como dijo Ibrahimovic

La selección de Panamá rechazó que sea el saco de boxeo para sus rivales en el Mundial de Norteamérica, como dijo recientemente la leyenda del fútbol sueco, y ahora comentarista, Zlatan Ibrahimovic.

El exdelantero internacional, entre otros, del AC Milan, Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG), manifestó recientemente en un programa de la cadena estadounidense Fox Sports que Panamá será el “saco de boxeo” para Inglaterra, Croacia y Ghana, integrantes todos ellos del Grupo L.

Los comentarios de Ibrahimovic, conocido por su facilidad para polemizar, llegaron hasta el cuartel general de Panamá en Toronto, donde los canaleros debutarán el miércoles ante Ghana.

“Nosotros estamos concentrados y tenemos un objetivo que es hacer las cosas de la mejor manera, es fútbol y vamos partido tras partido, vamos a ganar que es lo que queremos hacer”, dijo este domingo el defensor panameño, Jiovany Ramos, al ser preguntado en conferencia de prensa por las declaraciones Ibrahimovic.

“Zlatan siendo Zlatan”, ironizó en la víspera el delantero canalero Ismael Díaz, quien se mostró, sin embargo, fan del delantero sueco.

Los comentarios del delantero sueco se produjeron ante la pregunta de la periodista de la cadena sobre qué grupo es el más emocionante del Mundial, cuestión que también planteó a los otros comentaristas del programa, los exfutbolistas Thierry Henry y Alexi Lalas, exinternacionales por Francia y Estados Unidos, respectivamente.

En el Grupo L “tenemos a Panamá, por desgracia, en este grupo creo que va a ser el saco de boxeo”, señaló Ibrahimovic, ante la sorpresa de os otros invitados.

“Inglaterra y Croacia pelearán por el primer puesto y Ghana podría complicarles y quitarles algunos puntos, pero no veo a Panamá (...) no quiero faltar al respeto, pero esto es difícil, son tres selecciones ya confirmadas”, agregó el astro sueco.

- “No le tenemos miedo a nadie” -

En Panamá el fútbol ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo, tradicionalmente los deportes más populares en el país.

Los canaleros jugarán en Norteamérica su segundo Mundial tras Rusia 2018, donde quedaron en último lugar al perder los tres partidos de la fase de grupos.

“No le tenemos miedo a nadie y al equipo que tengamos enfrente queremos competirle, nos lo estamos creyendo y estoy completamente seguro que vamos hacer cosas muy buenas en este Mundial”, indicó Díaz.

EL preparador físico de la selección panameña, Christian Beguer, también opinó sobre los dichos del sueco en un programa de la Federación Panameña de Fútbol. Y ante la pregunta sobre los rivales que enfrentará Panamá no dudó en bromear: “Ya lo dijo Zlatan que es un grupo complicado”.

“No comparto lo que dijo de que somos un saco de boxeo porque viendo los entrenamientos la verdad que yo estoy tranquilo, pero es un grupo muy complicado por el estatus de las otras selecciones”, opinó Beguer.