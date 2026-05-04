Panamá reunió a 280 atletas en Juegos Panamericanos de Surf

Panamá fue sede de los XIX Juegos Panamericanos de Surf, un evento que reunió a más de 280 atletas de 19 países en Playa Venao, en la provincia de Los Santos, y que generó alta ocupación hotelera y movimiento económico en la zona.

Durante los días de competencia, se registró un 100% de ocupación en hoteles de Playa Venao y comunidades cercanas, lo que impactó a sectores como restaurantes, transporte, comercios y operadores turísticos.

El subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Jorge Correa, destacó el alcance del evento. “Playa Venao no solo despide una competencia... despide una experiencia que marca al surf en nuestro continente. Los atletas nos demostraron que este deporte es pasión, disciplina y conexión”, expresó.

Correa también señaló que la actividad fortalece la proyección del país. “Este evento consolida a nuestro país como un destino de clase mundial para el turismo deportivo, capaz de recibir grandes competencias y ofrecer experiencias únicas”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Surf, Bruno Sánchez, resaltó la relevancia deportiva del encuentro. “Es una gran oportunidad para Panamá para poner sus atletas a competir con otros deportistas de alto nivel”, afirmó.

La competencia concluyó con la premiación en distintas categorías, en un evento que además de lo deportivo generó actividad económica en destinos como Pedasí y Playa Venao.