$!Panamá sigue en la élite mundial del béisbol

Panamá se mantiene en el Top-10 del Ranking Mundial de Béisbol Masculino de la World Baseball & Softball Confederations (WBSC Siglas en inglés).

La Selección Nacional masculina de béisbol de Panamá se sitúa en la novena casilla del ranking mundial, con un total de 2,694 puntos, tras la última actualización del listado, publicado el pasado 8 de octubre.

La delegación panameña descendió un peldaño (del 8vo al 9no lugar) tras acumular 442 puntos en lo que va del año, siendo la nación con menos puntos obtenidos en el Top 12 de WBSC, señaló la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), en una nota de prensa.

No obstante, Panamá mantiene de forma sólida su presencia en la élite global del béisbol y asegura su clasificación directa al Torneo Premier 12 del 2027, certamen internacional que para su próxima edición se jugará con ampliación a 16 naciones, indicó la FEDEBEIS.

Panamá es el sexto mejor del continente americano.

Por su parte, Japón conservó el primer puesto de la clasificación, con 6,349 puntos. México (6) y República Dominicana (8) fueron los equipos que más ascendieron entre los diez primeros: pasaron al sexto y al octavo puesto, respetivamente.

Al igual que Panamá (2,694), Australia (2,596) bajó también una posición en listado, quedando en el décimo puesto.

Tabla de Clasificación General – Top 12 WBSC:

1- Japón — 6,349 pts (1,493 pts sumados este año)

2- Taiwán — 5,301 pts

3- USA — 4,293 pts

4- Corea del Sur — 4,253 pts

5- Venezuela — 3,932 pts

6- México — 3,229 pts

7- Puerto Rico — 3,144 pts

8- República Dominicana — 2,737 pts

9- Panamá — 2,694 pts (442 puntos sumados este año)

10- Australia — 2,596 pts

11- Países Bajos — 2,429 pts

12- Cuba — 2,002 pts