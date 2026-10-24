Panamá Sub-15 cae en su debut en la Copa Mundial Sub-15 de la FIFA

La Selección Sub-15 de Panamá cayó frente a su similar de Macedonia del Norte por 4-1 en su debut en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, en un encuentro por el Grupo Z disputado en la cancha 6B del Complejo de Hovsan, en Azerbaiyán.

El único tanto por el equipo panameño lo anotó Joseph Rivas en el inicio del partido al minuto 2 para darle la ventaja a Panamá por 1-0.

Sin embargo, la ventaja no duró mucho tiempo ya que los macedonios lo dieron vuelta en la primera mitad con goles de Hamza Zuberi al minuto 11 y Fisnik Amiti al 16 para ir al descanso con ventaja de 2-1

Luego en la segunda mitad, los europeos extendieron su ventaja con dos anotaciones más de Zuberi al 29 y Dragan Petkov al 34 para el 4-1 final.

Por Panamá, en los últimos minutos del partido el arquero y capitán Aldo Naranjo salió expulsado con tarjeta roja al minuto 38 del segundo tiempo y el elenco panameño se quedó con 7 jugadores.

Naranjo deberá cumplir una suspensión de un partido por la expulsión.

Recordemos que esta primera edición de la Copa Mundial Sub-15 de la FIFA se está jugando en una nueva modalidad de 8 jugadores contra 8 en cancha y con dos tiempos de 20 minutos cada uno.

En total, son 190 selecciones Sub-15 que están viendo acción en esta edición inaugural de la competición en Azerbaiyán, en una primera jornada donde se disputaron hoy un total de 95 partidos de la Copa Mundial.

En otros resultados de la primera fecha del Grupo Z, Níger venció por 2-1 a Chad y Kenia goleó 6-2 a Malta.

Después de una fecha, la tabla de posiciones tiene a Kenia, Macedonia del Norte y Níger líderes con 3 puntos, seguidos de Chad, Panamá y Malta sin unidades.

La competición tiene establecida una doble fecha de partidos para cada equipo.

Panamá Sub-15 jugará hoy, domingo frente a Kenia, a las 2:30 a.m. (hora de Panamá) y luego ante Níger, a las 9:15 a.m. (hora de Panamá).