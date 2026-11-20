La selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá dejó atrás su ‘doloroso’ debut en el Mundial Catar 2026 y se enfocó rápidamente en el equipo de Grecia que será su segundo rival en la cita mundialista, partido a disputarse el domingo 22 de noviembre en la cancha 9 Adel Malalla del Aspire Zone de Doha.

El viernes, el plantel se dividió en dos grupos en horas de la mañana. Los que jugaron la mayoría de minutos frente a Catar hicieron un trabajo de recuperación y movilidad en la piscina del hotel y el resto de jugadores trabajaron en el gimnasio.

En la tarde, los que jugaron poco o no vieron minutos entrenaron en la cancha 2 del Complejo Al Gharafa, mientras que los titulares se quedaron descansando en el hotel de concentración.

Isaías Abuabara, Luis López, Adamir Aparicio (porteros), Giancarlo Alemán, Anthony Murillo, Alfredo Maduro, Luis General, José Asprilla, Joseph López, Ronaldo Matos y Jorshua Gómez hicieron un trabajo de activación con balón y en circuitos de velocidad para después pasar a trabajar en espacios reducidos y luego la definición.

Cabe recordar que el equipo que dirige el DT Felipe Baloy perdió 2-0 ante Catar, en la jornada inaugural del Mundial U17, el pasado 19 de noviembre. El choque ante los griegos, que vienen de ganar 2-1 a los egipcios, será en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá). Y luego, Panamá cierra la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, en partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).