Panamá va por bicampeonato en la Serie de las Américas

La segunda edición de la Serie de las Américas, de béisbol, arranca hoy, con representaciones de Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia, Nicaragua y la anfitriona, Venezuela.

La acción inicia a las 1:30 p.m., cuando se enfrentarán las novenas de Argentina y Curazao en el estadio Monumental de Caracas, mientras que a segunda hora (4:30 p.m.) la atención se traslada a La Guaira, donde se medirán Nicaragua y Colombia en el estadio Jorge Luis García Carneiro en Macuto.

La primera jornada inaugural culminará (7:30 p.m.) en Caracas, con el debut de la novena venezolana ante Panamá, nuevamente en el Monumental. El equipo canalero de las Águilas Metropolitanas es el vigente campeón, tras conquistar la primera versión del torneo el año pasado.

El formato de competición será de todos contra todos durante la ronda inicial. Esta fase constará de 21 encuentros, distribuidos en 14 juegos en Caracas, y 7 en el litoral guaireño. Al finalizar esta etapa, los cuatro equipos con mejor registro avanzarán a las semifinales, y de allí saldrán dos finalistas.

“Estamos listos para la batalla y esperemos que todo salga bien”, indicó el mánager Rubén Rivera. “Los muchachos están bien motivados, no hubo mucho tiempo, pero creo que estamos listos”, añadió. “La intención es llegar lo más lejos que podamos y hacer un buen papel”, sentenció Rivera.