Panamá viaja a República Dominicana con la meta de conquistar una medalla en el béisbol

La Selección Nacional de Béisbol Mayor de Panamá realizó este 27 de julio su último entrenamiento en el país antes de viajar a República Dominicana para participar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Al concluir la jornada, el director de la selección, Alberto Macré, aseguró que el equipo llega preparado para afrontar la competencia.

“Hemos trabajado fuerte y con todo el profesionalismo para darlo todo. Este grupo está comprometido y nuestro objetivo es competir por una medalla. Sabemos que será un torneo muy exigente, pero confiamos en el talento y la entrega de nuestros jugadores”, expresó.

La delegación panameña partirá este martes 28 de julio, a las 9:00 a.m., con destino a Santo Domingo, donde continuará su preparación antes del inicio del certamen.

El debut de Panamá está programado para el próximo viernes 31 de julio, cuando enfrente a la selección de México a las 2:00 p.m. (hora de Panamá), en el primer compromiso del torneo para la novena nacional.