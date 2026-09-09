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Pandeportes adjudica la construcción del nuevo Gimnasio de Natá por más de B/.2.5 millones

Pandeportes adjudica la construcción del nuevo Gimnasio de Natá por más de B/.2.5 millones
Redacción Web
09 de septiembre de 2026

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció la adjudicación del proyecto para la construcción del nuevo Gimnasio de Natá, en la provincia de Coclé, una obra destinada a fortalecer la infraestructura deportiva y beneficiar a atletas, jóvenes y comunidades del área, con una inversión de B/. 2,535,961.03, informó Pandeportes. La obra contempla un tiempo de ejecución de 365 días calendario y una vigencia contractual de 455 días.

El nuevo complejo será multifuncional e incluirá el estudio, diseño, construcción y equipamiento completo de la instalación, la cual tendrá capacidad para al menos 500 espectadores mediante graderías retráctiles y tipo bleachers. El espacio estará adecuado para la práctica de baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano, e involucra la demolición de estructuras existentes y labores de movimiento de tierra.

Además, se construirá infraestructura sanitaria, pluvial y de agua potable; se realizará el cerramiento perimetral y se instalarán sistemas eléctricos, electromecánicos, de iluminación, climatización, audio y comunicaciones, así como un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), detección y supresión de incendios, ascensor y facilidades de accesibilidad universal. La obra también comprende estacionamientos, aceras, paisajismo, mobiliario y equipamiento deportivo especializado.

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