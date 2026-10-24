Paris FC pierde 2-1 en Lens y deja pasar la ocasión de liderar la Ligue 1

El Paris FC se adelantó pero terminó perdiendo 2-1 en su visita al Lens este sábado en la 8ª jornada de la Ligue 1, donde el segundo equipo de la capital francesa dejó pasar la ocasión de ponerse líder.

La formación parisina, cuarta en la clasificación, se queda con 14 puntos, los mismos que Lyon (1º), Paris Saint-Germain (2º), Lille (3º) y Mónaco (5º).

El domingo habrá un enfrentamiento directo entre Mónaco y Lille, mientras que el lunes el PSG recibirá al Lyon, en el choque estelar que cerrará la octava fecha.

El internacional italiano nacido en Estados Unidos Luca Koleosho adelantó al Paris FC (45+2') en el estadio Bollaert, donde el Lens dio vuelta el marcador en la segunda mitad gracias a los goles de Florian Thauvin (63') y del belga Thorgan Hazard (83').

Thauvin, de 33 años, festejó así a lo grande su partido número 300 en la liga francesa.

El Lens, subcampeón de Francia, sube así al sexto lugar, a un punto de los líderes.

El Lens-Paris FC fue el único partido del día en la Ligue 1, una circunstancia inusual y condicionada por la jornada de movilizaciones y protestas en las calles de Francia, que habían motivado un gran despliegue de seguridad después de los importantes disturbios del sábado pasado.

El PSG-Lyon debía celebrarse el domingo pero fue aplazado un día, hasta el lunes, por la reorganización de horarios ligada a los requerimientos de las autoridades ante las manifestaciones programadas.