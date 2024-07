París "ha aprovechado la experiencia de Tokio", dice la jefa de JJ OO-2020

Seiko Hashimoto, presidenta del comité de organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, se felicita de poder asistir a la edición de París-2024 sin las restricciones del covid-19, con los deportistas y el público pudiendo expresar plenamente "sus emociones".

En una entrevista a la AFP, Hashimoto se mostró convencida de que los responsables de París-2024 serán capaces de organizar un evento "perfecto", liberados del "estrés" provocado por la pandemia del covid que obligó a aplazar un año la última edición de los Juegos y a celebrarlos finalmente sin público.

"Pienso que el comité de organización de París se ha aprovechado enormemente de lo que se vio en los Juegos-2020 y de nuestra experiencia inédita de este evento en plena pandemia. Ha aprendido las lecciones", declaró la responsable en una entrevista realizada a finales de junio.

"Serán los primeros Juegos (tras la pandemia) en los que la gente podrá expresar plenamente sus emociones", añadió.

"Espero que todos (en Francia) entiendan el valor y la importancia de acoger unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en su país, algo de lo que pueden beneficiarse las futuras generaciones".

Hashimoto recordó que "los Juegos de Tokio se celebraron en condiciones muy difíciles, mucha gente tuvo una visión negativa y se preguntaban: '¿Realmente necesitamos esto?'".

Celebrar aquellos Juegos, incluso un año después de lo previsto, fue "la decisión correcta". "Si hubiésemos cedido a la presión y anulado los Juegos, creo que mucha gente hubiese dicho '¿por qué no han trabajado más duro y reflexionado en la manera de organizar los Juegos Olímpicos?'".

Pasados tres años de aquella cita, Hashimoto considera ahora que en los Juegos de Tokio se podría haber permitido la asistencia de público, hasta un 50% de la capacidad de los recintos.

- "Nadie nos escuchó" -

"Lo dijimos muchas veces, pero nadie nos escuchó", lamenta refiriéndose a los políticos que decidieron que los Juegos se disputasen a puerta cerrada.

"Para lo bueno y para lo malo, celebramos los Juegos en Tokio. Quizás hubo lagunas, pero creo que dimos un buen ejemplo e lo que se puede hacer pese a condiciones difíciles", reiteró esta deportista que participó en siete ediciones olímpicas; tres de verano como ciclista en pista y cuatro de invierno como patinadora de velocidad.

No obstante, siempre le quedará el pesar de no haber podido dotar a la capital japonesa de todo el brillo asociado a un evento planetario como los Juegos, a causa de la pandemia. "Había tantas cosas que queríamos hacer y que no pudimos...", dijo.

La antigua deportista, de 59 años, también lamentó el escándalo de corrupción que estalló tras los Juegos y que "deterioró" la imagen que les quedó de la cita a los japoneses, por lo que espera que París-2024 sirva para que sus compatriotas se reconcilien con los JJ OO.

"Espero con impaciencia estos Juegos organizados en Francia, que tiene una cultura deportiva muy sofisticada. Serán diferentes a los de Asia", concluyó Hashimoto, que tiene previsto acudir a la capital francesa para apoyar el evento.