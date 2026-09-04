Partidos de Kok-boru o combates de kurach: Kirguistán acoge los Juegos Nómadas

El cuerpo vaciado de una cabra decapitada está en el centro y unos jinetes se lanzan al galope a su objetivo: en Kirguistán, el Kok-boru, un espectacular deporte tradicional de Asia Central, es uno de los grandes reclamos de los Juegos Nómadas, un popular evento que se disputa hasta este domingo.

Más de 4.000 participantes, venidos de 90 países, se citan en este país montañoso de Asia Central para participar en una competición inspirada en las tradiciones nómadas de esta parte del planeta.

Creada en 2014 en Kirguistán, esta cmpoetición se organiza cada dos años y la anterior cita había sido en Kazajistán.

A los pies del desfiladero de Kyrchyn, cerca del lago Issyk-Kul, a 1.600 metros de altitud, los deportistas se miden en combates de lucha, de caza con águila real o de Kok-boru, un deporte en el que el cuerpo decapitado y vacío de una cabra debe ser golpeado en dirección a la portería rival.

"Estamos muy orgullosos de que otros países practiquen precisamente nuestro deporte nacional y contribuyan a su desarrollo", asegura Aydarkan Anarbekov, de 22 años y atacante del equipo nacional kirguizo.

"Cuantos más países lo practiquen y se interesen por ello, más crecerá nuestro deporte y se desarrollará. Esperamos que pueda alcanzar un impacto mundial", dice.

Para las delegaciones venidas de países alejados de las culturas nómadas de Asia Central, estos Juegos son la ocasión perfecta para enfrentarse a los equipos de la región, los grandes favoritos de las pruebas ecuestres.

"Era nuestro primer partido y fue difícil", admite Afton Caldwell, de 38 años y jugador estadounidense de Kok-boru, que perdió con su selección 16-7 ante los anfitriones de Kirguistán.

"Son un equipo increíble y, sinceramente, era la primera vez que participaba en un partido. Ha sido un honor jugar contra ellos, son auténticos atletas y tienen unos caballos espléndidos", añadió.

Entre un combate de kurash (deporte de combate originario de Uzbekistán) y una partida de ordo (juego de mesa tradicional kirguizo), los participantes pueden además disfrutar de una "feria nómada" reconstituida a los pies de las montañas para comer productos típicos de Asia Central o asistir a talleres de cómo montar una yurta, la tienda tradicional que sirve de vivienda en la zona.

Para muchos, asistir a estas actividades es toda una novedad.

"Es mi primera participación (en los Juegos Nómadas), aunque en nuestra delegación hay quien ya lo hace por segunda vez", cuenta Douglas Marangon (29 años), que representa a Brasil en el tiro con cuerda.

La próxima edición de los Juegos Nómadas tendrá lugar en 2028 en Tatarstán, Rusia.