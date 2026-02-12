Paso perfecto y con el billete mundialista

La Selección Sub-17 Masculina de fútbol de Panamá se clasificó para la Copa Mundial Sub-17 Masculina 2026 de la FIFA, que se jugará en Catar, en el mes de noviembre, luego de acabar líder de su grupo en el Clasificatorio de Concacaf.

La noche del pasado martes 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Panamá, en la última fecha del Grupo B del Premundial, el onceno canalero, dirigido por el exfutbolista panameño Felipe Baloy, goleó 4-1 a Nicaragua, y sumó tres victorias en tres encuentros para ganar el grupo y obtener así el boleto mundialista.

Venció 6-1 a Dominica y 6-0 a Anguila, que terminaron con 1 puntos cada uno, mientras Nicaragua se quedó con 6 unidades y Panamá, 9. “Nosotros tenemos muchas cosas por trabajar a nivel de selección, que la federación esté de acuerdo con nosotros en las cosas que les planteamos, que el equipo siga preparándose con amistosos de calidad. Nosotros vamos a pelear con eso con la disposición de competir en Catar”, exclamó Baloy.

Esta será la quinta participación en la historia para el elenco nacional en Copas Mundiales Sub-17 masculinas y la tercera de manera consecutiva. Estas clasificatorias iniciaron el pasado 3 de febrero, con 34 Asociaciones Miembro de la Concacaf en competencia, divididas en ocho grupos, que se juegan en seis países sedes.

Los ocho ganadores de grupo asegurarán su pase al mundial. Ya, al igual que Panamá, Haití, Costa Rica y Estados Unidos ganaron sus respectivos grupos. Anoche todavía se definían otros grupos y hoy se acaba esta fase clasificatoria con duelos del Grupo A.