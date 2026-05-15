Pedro Acosta domina la práctica de MotoGP en Cataluña

El piloto español Pedro Acosta (KTM) logró este viernes el mejor tiempo en los entrenamientos de clasificación del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de las 22 del Mundial de MotoGP.

Bajo un cielo amenazante, Acosta superó a su compatriota Álex Márquez (Ducati-Gresini) y a su compañero de equipo sudafricano Brad Binder (KTM) por 18 y 70 milésimas de segundo, respectivamente.

Otro español, Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) firmó el cuarto mejor crono en la parte final de la sesión.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial, fue séptimo, por delante del español Joan Mir (Honda) y del australiano Jack Miller (Yamaha-Pramac).

En ausencia del vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati), operado del pie y del hombro derechos el domingo, su compatriota Jorge Martín (Aprilia), ganador del esprint y del Gran Premio de Francia el pasado fin de semana, no aprovechó su oportunidad y tendrá que pasar por la Q1 el sábado por la mañana.

El campeón del mundo de 2024, que se había caído por la mañana durante los entrenamientos libres, volvió a hacerlo por la tarde y no pudo pasar del 17º mejor tiempo.

El italiano Francesco Bagnaia, compañero de equipo de Márquez en Ducati, también terminó fuera del Top 10 y tendrá que acabar en una de las dos primeras posiciones de la Q1 para aspirar a luchar por la pole a continuación en la Q2.

. Clasificación de los ensayos clasificatorios:

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 1:38.710 (Q)

2. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) à 0.018 (Q)

3. Brad Binder (RSA/KTM) 0.070 (Q)

4. Raul Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.078 (Q)

5. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.079 (Q)

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.109 (Q)

7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.121 (Q)

8. Joan Mir (ESP/Honda) 0.136 (Q)

9. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.201 (Q)

10. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.269 (Q)

11. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.349

12. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.350

13. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.405

14. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.464

15. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.585

16. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.612

17. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.679

18. Luca Marini (ITA/Honda) 0.680

19. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 0.821

20. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 1.001

21. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.042

22. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 1.225

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