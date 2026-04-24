Pedro “Mago” Rivas: leyenda colonense del baloncesto

Redacción | La historia del deporte panameño está marcada por figuras que, pese a las adversidades, lograron dejar una huella imborrable. Uno de ellos es Pedro Rivas, nacido en 1946 en la provincia de Colón, específicamente en la intersección de calle Cuarta y Avenida Bolívar.

Rivas cursó estudios en los colegios José Guardia Vega y Abel Bravo. Sin embargo, las limitaciones económicas lo obligaron a abandonar sus estudios antes de completar el bachillerato, iniciando así una vida de trabajo que no le impediría alcanzar la grandeza en el deporte.

Su talento emergió con fuerza en 1964, cuando fue contratado en la primera liga mayor de Colón. Desde sus inicios, Rivas destacó como una figura dominante, acumulando reconocimientos como Novato del Año, Jugador Más Valioso, Campeón Anotador y campeón de liga. Fue en esa etapa donde nació su legendario apodo, “Mandrake el Mago”, acuñado por Alvin Alleyne, quien quedó impresionado por las jugadas espectaculares del atleta.

Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó en 1973, durante los Juegos Bolivarianos celebrados en Panamá. Rivas fue designado abanderado de la delegación nacional y lideró al equipo hacia la medalla de oro de manera invicta.

Rivas falleció el 23 de junio de 2007, a los 61 años, a causa de problemas cardíacos, en el Hospital Manuel Amador Guerrero, en su natal Colón. Su legado perdura como símbolo de talento, disciplina y pasión por el baloncesto panameño.