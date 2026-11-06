“Pensaba convocarlo”, dice Jorge Jesús tras la retirada internacional de Ronaldo

”Pensaba convocarlo”, declaró el seleccionador portugués Jorge Jesús un día después de la retirada internacional de Cristiano Ronaldo, este viernes al ofrecer la lista de jugadores para inaugurar esta nueva era con los dos próximos partidos de Liga de Naciones.

Ya clasificada para los cuartos de final, que se disputarán en marzo, la Seleçao cierra la fase de grupos recibiendo a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga, para luego desplazarse a Gales tres días más tarde.

Tras cuatro jornadas y otras tantas victorias, Portugal domina claramente este grupo en el que también figura Noruega.

Este contexto favorable en el plano deportivo permitirá al equipo pasar página de un capítulo mayor de su historia, que se cerró el jueves con la decisión tomada por Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección tras su choque con Jorge Jesús.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta N.7 de nuestra selección a todos”, anunció en su cuenta de Instagram el quíntuple Balón de Oro, que sigue jugando en el club saudí Al-Nassr a los 41 años, después de haber afirmado que esta temporada será “probablemente” la última de su carrera.

Tras haber dado un portazo a la selección en plena concentración, el 30 de septiembre en Copenhague, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión, que dejó la puerta abierta a su regreso.

“Por supuesto que pensaba que volvería, por supuesto que pensaba convocarlo, por supuesto que pensaba hablar con él, pero hay que respetarlo, ha decidido que era el momento de dejar la selección”, explicó el seleccionador Jorge Jesús este viernes en rueda de prensa.