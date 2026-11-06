“Pensaba convocarlo”, dice Jorge Jesús tras la retirada internacional de Ronaldo

<b>- 'Antes o después tenía que pasar' -</b> 'Antes o después tenía que pasar, pareció que era el mejor momento para irse, hay que respetarlo, sin que nunca podamos ignorar lo que ha representado para Portugal', subrayó el técnico de 72 años.'Todas mis decisiones se tomaron pensando en el equipo. No me siento en absoluto culpable de su marcha', añadió.A finales de septiembre Ronaldo lo había acusado de faltarle al respeto haciéndole calentar sin darle entrada en un partido contra Noruega.Entre los 28 jugadores convocados este viernes por Jorge Jesús figuran dos debutantes: el delantero centro Gustavo Varela, actualmente máximo goleador del campeonato italiano con el Monza, y el lateral derecho del Oporto Alberto Costa.La lista también está marcada por las ausencias de Nuno Mendes y Francisco Conceição, lesionados, y por las vueltas de Rodrigo Mora (AS Roma), Geovany Quenda (Chelsea), Mateus Fernandes (Tottenham) y Carlos Forbs (Club Brujas).