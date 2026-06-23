Piganzoli para completar la guardia pretoriana de Vingegaard en el Tour

El escalador italiano Davide Piganzoli formará junto a Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Bruno Armirail y Victor Campenaerts la guardia pretoriana de Jonas Vingegaard en su intento de reconquistar el Tour de Francia (4-26 de julio), anunció el equipo Visma-Lease a bike este martes.

La formación neerlandesa desveló el nombre los ocho corredores para la Grande Boucle durante una presentación retransmitida en YouTube desde su centro de rendimiento en Bois-le-Duc (Países Bajos).

El grueso de la tropa de "abejas" para proteger a Vingegaard, vencedor en 2022 y 2023 pero superado por Tadej Pogacar en las dos últimas ediciones, ya se conocía desde días atrás.

Previsto inicialmente, Wout Van Aert tuvo que darse de baja la semana pasada por una lesión en el codo que se infectó, al igual que el francés Christophe Laporte, también lesionado.

Para sustituir a Van Aert, Visma ha apostado por Davide Piganzoli, octavo en el último Giro y ganador el domingo de la Route de Occitania. El italiano encadena así su segunda gran vuelta en tres meses con solo 23 años.

"Se ha recuperado bien, lo vimos cuando ganó la etapa reina y la general de la Ruta de Occitania; creemos que está listo para doblar", estimó Marc Reef, director deportivo del equipo neerlandés.

El polivalente Matteo Jorgenson, 8º del Tour en 2024, será otro recurso importante, al igual que el rodador francés Bruno Armirail y el belga Victor Campenaerts, que se ha convertido en uno de sus guardaespaldas favoritos.

A estos cuatro hombres de base se suman por tanto Piganzoli, así como el noruego Per Strand Hagenes, para quien será su primer Tour de Francia, y el italiano Edoardo Affini.

Affini es, al igual que Armirail, un especialista en la contrarreloj, algo que será determinante para la crono por equipos de la primera etapa en Barcelona, el 4 de julio.

En total, nada menos que cuatro corredores de ocho – Vingegaard, Campenaerts, Kuss y Piganzoli – participaron en el último Giro de Italia, ganado de forma aplastante por el danés, que sueña con lograr el mismo doblete Giro-Tour que Pogacar en 2024.

"El objetivo es evidente cuando tienes a Jonas en tu equipo. Queremos ganar el Tour de Francia", insistió Marc Reef.