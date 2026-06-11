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Pirelli renueva como suministrador de neumáticos de F1 hasta 2028

Pirelli renueva como suministrador de neumáticos de F1 hasta 2028
Un miembro del equipo Ferrari revisa unos neumáticos de la firma Pirelli el 17 de julio de 2024 en el circuito Hungaroring, en Mogyorod, cerca de Budapest Attila Kisbenedek
AFP
11 de junio de 2026

La firma italiana Pirelli seguirá siendo el suministrador único de los neumáticos de la Fórmula 1 en la temporada de 2028, después de que su contrato fuera renovado por un año más, indicó el jueves la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Pirelli, que equipa a los monoplazas de la disciplina reina del automovilismo desde 2011, tenía contrato hasta 2027, con una cláusula para un eventual año suplementario.

La FIA y la Fórmula 1 decidieron por lo tanto activar esa cláusula y ampliar su relación hasta finales de 2028.

Pirelli continuará también suministrando las gomas para los coches de F2 y F3 al menos hasta 2028.

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