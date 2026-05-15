Pistons resisten en Cleveland y fuerzan juego definitivo de la serie

Después de tres derrotas seguidas, los Detroit Pistons reaccionaron a tiempo este viernes para vencer 115-94 a los Cleveland Cavaliers y forzar un séptimo y definitivo partido de esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Detroit, primer sembrado de la conferencia, igualó la serie 3-3 y será anfitrión del duelo decisivo del domingo.

El vencedor se medirá en la final del Este a los New York Knicks, que descansan desde el domingo tras barrer 4-0 a los Philadelphia 76ers.

Los Cavaliers de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (18) no lograron finiquitar la clasificación pese a jugar frente a su público y al impulso de sus tres victorias seguidas, la última de ellas fuera de casa.

Detroit estuvo de nuevo liderado por Cade Cunningham (21 puntos y 8 asistencias) pero también se apoyó en el pívot All Star Jalen Duren que, bajo presión por su bajo rendimiento en esta postemporada, reaccionó con 15 puntos, 11 rebotes y 3 tapones.

Los Pistons pueden ahora completar una segunda remontada en estos playoffs después de que en la primera ronda fueran capaces de levantar un 3-1 en contra ante los Orlando Magic.