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Pistons resisten en Cleveland y fuerzan juego definitivo de la serie

Pistons resisten en Cleveland y fuerzan juego definitivo de la serie
Cade Cunningham (derecha) celebra una canasta de los Detroit Pistons con su compañero Paul Reed en la victoria ante los Cleveland Cavaliers el 15 de mayo de 2026 Gregory Shamus
AFP
15 de mayo de 2026

Después de tres derrotas seguidas, los Detroit Pistons reaccionaron a tiempo este viernes para vencer 115-94 a los Cleveland Cavaliers y forzar un séptimo y definitivo partido de esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Detroit, primer sembrado de la conferencia, igualó la serie 3-3 y será anfitrión del duelo decisivo del domingo.

El vencedor se medirá en la final del Este a los New York Knicks, que descansan desde el domingo tras barrer 4-0 a los Philadelphia 76ers.

Los Cavaliers de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (18) no lograron finiquitar la clasificación pese a jugar frente a su público y al impulso de sus tres victorias seguidas, la última de ellas fuera de casa.

Detroit estuvo de nuevo liderado por Cade Cunningham (21 puntos y 8 asistencias) pero también se apoyó en el pívot All Star Jalen Duren que, bajo presión por su bajo rendimiento en esta postemporada, reaccionó con 15 puntos, 11 rebotes y 3 tapones.

Los Pistons pueden ahora completar una segunda remontada en estos playoffs después de que en la primera ronda fueran capaces de levantar un 3-1 en contra ante los Orlando Magic.

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