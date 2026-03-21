Plata para el español Llopis en 60 m vallas del Mundial en pista cubierta

Unas horas después de la plata del relevo 4x400 metros mixto, España consiguió otro subcampeonato en el Mundial de atletismo en pista cubierta y fue en una de las pruebas estelares, con Quique Llopis siendo segundo en los 60 metros vallas, este sábado en Torun (Polonia).

El vallista valenciano fijó un nuevo récord de España con un crono de 7 segundos y 42 centésimas, solo superado por el ídolo local Jakub Szymanski, oro con 7.40 para alegría del público polaco.

La medalla de bronce fue para el estadounidense Trey Cunningham (7.43), que se presentaba como uno de los grandes favoritos al título.

A sus 25 años, Llopis añade esta medalla de plata al metal de ese mismo color que hasta ahora era su principal logro internacional, el segundo puesto en el Europeo de Roma en 110 metros vallas al aire libre.

Con este segundo puesto Llopis rompe su particular maldición en grandes citas planetarias, ya que había quedado en el cuarto lugar, a los pies de las medallas, tanto en los 60 m vallas del Mundial indoor de Glasgow 2024 como en los 110 m vallas de los Juegos Olímpicos de París de ese año y del Mundial al aire libre Tokio en 2025.

En semifinales había quedado eliminado este sábado la otra baza española en esa prueba, Asier Martínez, con un 7.62 que le impidió estar entre los ocho finalistas.