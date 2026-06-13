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“Podemos competirle a cualquier selección”: Ismael Díaz

“Podemos competirle a cualquier selección”: Ismael Díaz
Redacción Web
13 de junio de 2026

Ismael Díaz aseguró este sábado que la Selección de Panamá llega convencida al Mundial de fútbol 2026 de que puede competir de igual a igual ante cualquier rival.

El atacante panameño atendió a los medios de comunicación en el campamento base de la Selección Mayor en New Tecumseth, Ontario, a pocos días del esperado debut mundialista frente a Ghana, programado para este miércoles 17 de junio en el Toronto Stadium.

“Nosotros hemos demostrado que podemos competirle a cualquier selección”, expresó Díaz.

El delantero, que disputa su segundo Mundial con la camiseta nacional, habló sobre el crecimiento que ha experimentado a lo largo de su carrera y cómo afronta esta nueva oportunidad en la máxima cita del fútbol.

“A lo largo de la carrera que va teniendo uno como jugador va aprendiendo muchas cosas. De lo positivo, de lo negativo. A mí me ha tocado, bueno, atravesar diferentes situaciones. Y he aprendido de todo. Entonces, en este momento siempre intento aportar en lo que puedo, dentro y fuera del campo. Y toca disfrutar porque esto es algo que no se vive realmente todos los días. Disfrutar realmente con mi familia, que para mí es lo principal. Con mi hija, con mi esposa, con mis seres queridos”, señaló.

Díaz estuvo presente esta mañana junto a sus compañeros en una otra sesión más de práctica en el campamento base de la Selección Nacional.

El grupo arrancó la mañana con una sesión de vídeo en el hotel de concentración, luego fue el turno de la práctica en cancha y terminó con un pasó por el gimnasio para la parte de crioterapia y recuperación.

La mirada puesta en Ghana

Díaz destacó que, pese a la expectativa que genera el torneo, el grupo mantiene toda su atención en el primer compromiso del certamen.

El atacante explicó que el equipo trabaja con intensidad y concentración, consciente de la importancia de arrancar de buena manera en una competición tan exigente como la Copa Mundial.

Panamá integra el Grupo L y tendrá su estreno ante una selección de Ghana que también llega con grandes aspiraciones en el torneo.

Hambre de hacer historia

Consultado sobre cuál considera la clave para que Panamá pueda escribir una página histórica en esta Copa del Mundo, Díaz fue claro en su respuesta.

“Tenemos mucha hambre”, manifestó.

“Realmente no le tenemos miedo a nadie y el equipo que venga al frente queremos competirle. Y eso ha sido importante, nos lo estamos creyendo. Y estoy completamente seguro, y hablo por todos en el equipo, de que vamos a hacer cosas muy buenas, primero Dios, en este Mundial”, agregó el atacante de 29 años de edad.

Díaz viene de disputar un partido en el pasado Mundial de Rusia 2018, donde ingresó en el segundo tiempo en la derrota en el debut frente a Bélgica por 3-0.

Luego de dicho partido, el atacante sufrió una lesión en uno de los entrenamientos en la base en Saransk y quedó fuera del resto de la competición.

Es por eso que uno de los objetivos en esta competición para el atacante es poder marcar su primer tanto en una Copa Mundial.

Itinerario

La Selección Nacional volverá a los entrenamientos mañana, domingo en su campamento base en New Tecumseth.

La programación del día incluye una sesión de video temprano en la mañana, seguido de una nueva sesión de trabajo en cancha, todo con el propósito de ir afinando detalles de cara a su estreno mundialista frente a Ghana, el próximo miércoles 17 de junio en el Toronto Stadium.

* Con información de fepafut.com

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