Deportes

Pogacar domina el ranking UCI, Isaac del Toro es cuarto

Pogacar domina el ranking UCI, Isaac del Toro es cuarto
El ciclista esloveno Tadej Pogacar se impone en la 14ª etapa del Tour de Francia, en Le Markstein, el 18 de julio de 2026 Anne-Christine Poujoulat
AFP
29 de julio de 2026

Flamante ganador del Tour de Francia por quinta ocasión, Tadej Pogacar sigue dominando con autoridad incontestable la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por delante del belga Remco Evenepoel, segundo también en el Tour.

El joven mexicano Isaac del Toro, tercero en la general del Tour y compañero de Pogacar en el UAE, es cuarto en la clasificación UCI, justo por detrás del danés Jonas Vingegaard, que era segundo en el ranking UCI al inicio del Tour, en el que tuvo que abandonar en la etapa 15ª.

Los dos daneses del Lidl-Trek Matthias Skjelmose, 6º en la general, y Mads Pedersen, ganador de una etapa y de la clasificación por puntos, progresaron hasta los puestos 8º y 9º respectivamente.

El primer corredor español es Juan Ayuso (22º), mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor de dos etapa en el Tour, es 26º, y el colombiano Egan Bernal es 29º.

- Top 20 del ranking UCI

1. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 11.321,75 puntos

2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull-Bora-Hansgrohe 6.956,61 pts

3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 6.866,39 pts

4. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates 6.833,46 pts

5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA-CGM 4.800,71 pts

6. Tom Pidcock (GBR) Q36.5 4.535,88 pts

7. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Premier Tech 4.141,62 pts

8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl-Trek 3.293,82 pts

9. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 3.229,13 pts

10. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Premier Tech 3.140,62 pts

11. Lenny Martinez (FRA) Bahrain Victorious 3.087,38 pts

12. Mauro Schmid (SUI) Jayco AlUla 2.927,75 pts

13. Arnaud De Lie (BEL) Lotto Intermarché 2.788 pts

14. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA-CGM 2.683 pts

15. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-Hansgrohe 2.667,75 pts

16. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 2.599 pts

17. Christian Scaroni (ITA) XDS Astana 2.564 pts

18. Wout Van Aert (BEL) Visma-Lease a Bike 2.479,57 pts

19. Tobias Lund Andresen (DEN) Decathlon CMA-CGM 2.389 pts

20. Romain Grégoire (FRA) Groupama-FDJ United 2.350 pts

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