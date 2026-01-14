Polémica por la elección de los relevistas de la antorcha olímpica de Milán Cortina

La ausencia de grandes estrellas de los deportes de invierno en el relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Milán Cortina ha provocado una polémica en el país, incluso entre la clase política, a menos de un mes de albergar la cita (del 6 al 22 de febrero).

En una entrevista este martes al diario La Gazzetta dello Sport, el esquiador de fondo Silvio Fauner, miembro del equipo italiano que ganó el oro en Lillehammer 1994, lamentó haber sido "ninguneado" por los organizadores del relevo de la antorcha, que comenzó en Roma el pasado 4 de diciembre.

"No hay respeto por nosotros, los campeones; considero esto una ofensa increíble", declaró el quíntuple medallista olímpico, que dijo hablar en nombre de diez deportistas que ganaron 35 medallas para Italia.

"Estamos todos enfadados. No se nos ha involucrado de ninguna manera en ninguna iniciativa para los Juegos Olímpicos de Invierno en nuestro país. Ni portadores de la llama, ni embajadores, ningún papel. Nada", añadió.

Fauner denunció que los organizadores han preferido tomar como relevistas a personajes de la televisión o cantantes "que no encarnan el espíritu olímpico".

El antiguo esquiador Kristian Ghedina ya había denunciado hace un mes esta situación con términos similares, pero ha sido ahora cuando la clase política ha reaccionado.

La Liga, el partido de extrema derecha liderado por Matteo Salvini, actual ministro de Transportes, calificó la elección de los porteadores de la llama de "incomprensible y desconcertante".

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, anunció por su parte que pedirá explicaciones al "comité organizador de Milán Cortina y al Comité Olímpico Italiano".

"Es evidente que las leyendas del deporte, quienes han hecho historia, deberían ser tenidas en altísima y absoluta consideración. Yo también me he quedado un poco sorprendido", reconoció.