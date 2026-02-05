Deportes

Por el boleto al Mundial Sub-17

Solo acabar como líder de grupo en la Clasificatoria Sub-17 Masculina de Concacaf, le asegura el pase a la Copa

Por el boleto al Mundial Sub-17
Cortesía Fepafut | Seleccionados nacionales de fútbol Sub-17 durante una práctica previa a su debut en el Premundial que se juega en Panamá.
Roberto Robinson
05 de febrero de 2026

Felipe Baloy y su tropa tienen un solo objetivo: lograr el boleto para el Mundial Sub-17 de FIFA Catar 2026. La Selección de fútbol masculino Sub-17 de Panamá, que dirige Baloy desde finales de diciembre pasado, inicia su andar en el Clasificatorio CONCACAF, hoy, cuando debute contra su similar de Dominica, a las 5:00 p.m.

El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, es sede del Grupo B de este Premundial, donde está encuadrada nuestra ‘Rojita’, que luego de Dominica, chocará con Anguila, el sábado 7 de febrero, a las 8:00 p.m., y cerrará la fase de grupos contra Nicaragua, el martes 10 de febrero también a las 8:00 p.m. Solo el primer lugar del grupo clasificará al Mundial de esa categoría, a disputarse en noviembre próximo.

“Hemos trabajado bien, hemos trabajado con mucho esfuerzo; a pesar del corto tiempo hemos podido armar un grupo compacto, importante”, dijo Baloy ayer en conferencia de prensa.

“Ya prácticamente tenemos definido el once que va a iniciar este premundial, que va a iniciar este sueño con el objetivo de clasificar nuevamente a una Copa del Mundo”, afirmó. “No nos podemos confiar, las islas vienen subiendo su nivel. Hay equipos que utilizan jugadores criados de otros países”, recalcó el entrenador panameño.

3ra
experiencia para Baloy, como DT de un equipo juvenil de Panamá.
Tags:
Panamá
|
Premundial
|
Mundial Sub-17
|
seleccion sub17
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR