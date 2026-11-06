Porzingis se aleja de la NBA por problemas de salud

El pívot de los Golden State Warriors Kristaps Porzingis anunció este viernes que se alejará del baloncesto debido a problemas de salud.

El letón, de 2,18 metros, no ha disputado partidos esta temporada con los Warriors, a quienes comunicó que no se incorporaría justo antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada.

"Esta temporada tenía muchas ganas de competir con este grupo, pero, a medida que aumenté la intensidad de los entrenamientos, mi cuerpo no respondió como esperaba", explicó Porzingis en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Me encuentro bien, pero sé lo que exige este deporte y no estoy en las condiciones que quisiera para rendir al nivel que espero de mí mismo", agregó. "En este momento, he decidido dar prioridad a mi salud y alejarme del deporte que tanto amo".

Porzingis, de 31 años, comenzó su carrera en la NBA con los Knicks de Nueva York en 2015 y contribuyó a que los Boston Celtics conquistaran el título en 2024.

En 2025 fue traspasado a los Atlanta Hawks, el mismo año en que le diagnosticaron el síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), una enfermedad neurológica.

El jugador no mencionó esta afección al explicar su decisión de alejarse de las canchas ni anunció su retiro del baloncesto.

Los Hawks lo traspasaron a los Warriors en febrero pasado y, después de disputar 15 partidos con Golden State la temporada anterior, firmó en junio un contrato por dos años y 40 millones de dólares.

Sin embargo, varios medios informaron que el equipo no le pagará mientras permanezca alejado de la actividad.

En diez temporadas en la NBA, Porzingis promedia 19,5 puntos, 7,6 rebotes, 1,9 asistencias y 1,8 tapones por partido.