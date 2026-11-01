Posponen el Campeonato Nacional U14 de Béisbol y anuncian torneo U15 para el 2027

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó a los presidentes de ligas y a la afición en general que el Campeonato Nacional U14, previsto para jugarse en noviembre, ha sido pospuesto.

Según un comunicado de la entidad, el torneo tenía como finalidad observar a los jugadores que el próximo año estarán en condiciones de participar en el Pre Mundial U15. Ante la suspensión, la federación explicó que “en su defecto la Federación estará programando un Campeonato Nacional U15”, el cual se jugará al finalizar el 58 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027.

Con esta decisión, la FEDEBEIS ajusta su calendario para enfocar la evaluación de los peloteros en la categoría que realmente competirá el próximo año en el torneo premundial, manteniendo informada a la comunidad beisbolística sobre el cambio en la programación.