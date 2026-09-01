Posponen por lluvia el inicio de la Serie Final del Béisbol Nacional U23 en David

El primer partido de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol U23 fue pospuesto esta tarde en David, Chiriquí, debido a las fuertes lluvias.

Ante las adversas condiciones climatológicas, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reprogramó el calendario de la serie decisiva para garantizar el desarrollo normal de los encuentros.

Los dos primeros juegos se disputarán el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre en el Estadio Kenny Serracín de David, ambos a partir de las 10:00 a.m.

Tras esta jornada, el viernes 4 de septiembre se destinará al traslado de los equipos a una nueva localidad, mientras que el sábado 5 se celebrará el tercer partido a las 7:00 p.m. en el Estadio Mariano Rivera, de La Chorrera.

De ser requeridos, los encuentros cuatro y cinco se jugarían el domingo 6 y el lunes 7 de septiembre en el Mariano Rivera, también a las 7:00 p.m.

La Fedebeis advirtió que, en caso de persistir el mal tiempo durante la Serie Final, el ente rector realizará los ajustes necesarios en el uso de sus facultades reglamentarias.