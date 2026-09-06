Premian a los más talentosos en el Nacional U23 de Béisbol

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reconoció a los jugadores y técnicos más destacados de la temporada 2026 durante la denominada “Noche de Gala”, realizada en el marco del Juego 3 de la Serie Final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23.

La ceremonia sirvió para premiar a los líderes ofensivos y defensivos del torneo, así como a quienes sobresalieron por su rendimiento y aporte a sus respectivos equipos durante la competencia.

Entre los principales reconocimientos entregados estuvieron los premios al Manager del Año, Lanzador del Año y Jugador Más Valioso (MVP), distinciones que destacan el liderazgo y desempeño de los protagonistas del campeonato.

Con esta actividad, FEDEBEIS reconoció el talento de los jóvenes peloteros que participaron en el torneo, una competencia que busca impulsar el desarrollo de nuevas figuras del béisbol nacional.

La premiación se desarrolló en medio de la Serie Final del III Campeonato Nacional U23, que reúne a los equipos que disputan el título de esta edición.