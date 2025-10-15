Preparando la Copa América

Un total de 32 jugadores fueron incluidos para conformar la preselección nacional de béisbol que representará a Panamá en la Copa América de Béisbol 2025, la cual se celebrará en territorio panameño del 13 al 22 de noviembre.

El listado está compuesto por 16 Pitchers, 8 Infielders, 4 Catchers y 4 Outfielders. Además, de 14 peloteros activos en ligas invernales están aprobados para su incorporación, “mientras que otros continúan en proceso de gestión”, informó la Federación Panameña de Béisbol, en un comunicado.

De igual manera, indica que el torneo tiene el doble objetivo de competir por una medalla y evaluar el talento de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El cuerpo técnico, comandado por el mánager José Mayorga, recalcó que este roster inicial de 32 jugadores entrenará en Panamá desde el 22 de octubre, para luego incorporar el grupo de atletas activos en ligas invernales de alto nivel.

El torneo se disputará en el Estadio Mariano Rivera, de La Chorrera, siendo sede de los partidos del Grupo B (Panamá, Argentina, Puerto Rico, Colombia, Canadá y Brasil), además de la Súper Ronda y las finales. Cabe señalar que Venezuela, albergará los encuentros del Grupo A, compuesto por Cuba, República Dominicana, México, Nicaragua, Curazao y el equipo anfitrión.