Presidente Mulino reconocerá a campeones de los Juegos Estudiantiles Centroamericanos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rendirá homenaje a la delegación panameña que se coronó campeona de los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundario Honduras 2026, tras conquistar 182 medallas de oro, plata y bronce.

El anuncio fue hecho por el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, durante el lanzamiento del proyecto de boxeo ‘Roberto Durán: El Legado – Panamá vs. México’, en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.Vega Osorio informó que se coordina la fecha y hora del recibimiento en la Presidencia de la República para estos campeones de la educación nacional, logro alcanzado en conjunto con Pandeportes, padres de familia y entrenadores.

Además, anunció que los medallistas del Codicader serán los abanderados de las fiestas patrias del 3 y 4 de noviembre.Durante el evento, la leyenda del boxeo Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán destacó que el proyecto busca que los jóvenes que destacan o no en el deporte sigan estudiando y sean alguien en la vida, con combates frente a México desde el 17 de septiembre.

El coordinador de Deportes del Meduca, Jhony Mosquera, confirmó el apoyo institucional con permisos escolares y detalló que cinco medallistas de oro del Codicader forman parte de esta iniciativa.